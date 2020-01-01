Dumpling (DUMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dumpling (DUMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dumpling (DUMP) teave This meme token is all about dumplings — a fun and lighthearted crypto project dedicated to fans of everyone’s favorite comfort food. Whether you love your dumplings steamed, fried, boiled, or baked, this token brings together dumpling enthusiasts from all over the world. Expect hilarious memes, tasty vibes, exciting giveaways, and a welcoming community. Join the dumpling revolution and savor the flavor of crypto gains today! Ametlik veebisait: https://whoatedumpling.com/ Valge raamat: https://www.allrecipes.com/recipe/6900/dumplings/ Ostke DUMP kohe!

Dumpling (DUMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dumpling (DUMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.35K $ 11.35K $ 11.35K Koguvaru: $ 611.04M $ 611.04M $ 611.04M Ringlev varu: $ 611.04M $ 611.04M $ 611.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.35K $ 11.35K $ 11.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01561927 $ 0.01561927 $ 0.01561927 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001193 $ 0.00001193 $ 0.00001193 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Dumpling (DUMP) hinna kohta

Dumpling (DUMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dumpling (DUMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUMP tokeni tokenoomikat, avastage DUMP tokeni reaalajas hinda!

DUMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUMP võiks suunduda? Meie DUMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DUMP tokeni hinna ennustust kohe!

