This meme token is all about dumplings — a fun and lighthearted crypto project dedicated to fans of everyone’s favorite comfort food. Whether you love your dumplings steamed, fried, boiled, or baked, this token brings together dumpling enthusiasts from all over the world. Expect hilarious memes, tasty vibes, exciting giveaways, and a welcoming community. Join the dumpling revolution and savor the flavor of crypto gains today!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Dumpling (DUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dumpling (DUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dumpling nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Dumpling (DUMP) tokenoomika

Dumpling (DUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dumpling (DUMP) kohta Kui palju on Dumpling (DUMP) tänapäeval väärt? Reaalajas DUMP hind USD on 0.00002521 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DUMP/USD hind? $ 0.00002521 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DUMP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dumpling turukapitalisatsioon? DUMP turukapitalisatsioon on $ 15.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DUMP ringlev varu? DUMP ringlev varu on 611.04M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUMP (ATH) hind? DUMP saavutab ATH hinna summas 0.01561927 USD . Mis oli kõigi aegade DUMP madalaim (ATL) hind? DUMP nägi ATL hinda summas 0.00001193 USD . Milline on DUMP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DUMP kauplemismaht on -- USD . Kas DUMP sel aastal kõrgemale ka suundub? DUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUMP hinna ennustust

