Dumpling hind (DUMP)

1 DUMP/USD reaalajas hind:

--
----
-2.40%1D
USD
Dumpling (DUMP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:28:14 (UTC+8)

Dumpling (DUMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002504
$ 0.00002504$ 0.00002504
24 h madal
$ 0.00002624
$ 0.00002624$ 0.00002624
24 h kõrge

$ 0.00002504
$ 0.00002504$ 0.00002504

$ 0.00002624
$ 0.00002624$ 0.00002624

$ 0.01561927
$ 0.01561927$ 0.01561927

$ 0.00001193
$ 0.00001193$ 0.00001193

+0.66%

-2.45%

+48.25%

+48.25%

Dumpling (DUMP) reaalajas hind on $0.00002521. Viimase 24 tunni jooksul DUMP kaubeldud madalaim $ 0.00002504 ja kõrgeim $ 0.00002624 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01561927 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001193.

Lüliajalise tootluse osas on DUMP muutunud +0.66% viimase tunni jooksul, -2.45% 24 tunni vältel +48.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dumpling (DUMP) – turuteave

$ 15.41K
$ 15.41K$ 15.41K

--
----

$ 15.41K
$ 15.41K$ 15.41K

611.04M
611.04M 611.04M

611,041,588.3524473
611,041,588.3524473 611,041,588.3524473

Dumpling praegune turukapitalisatsioon on $ 15.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DUMP ringlev varu on 611.04M, mille koguvaru on 611041588.3524473. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.41K.

Dumpling (DUMP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dumpling ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dumpling ja USD hinnamuutus $ -0.0000243399.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dumpling ja USD hinnamuutus $ -0.0000250503.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dumpling ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.45%
30 päeva$ -0.0000243399-96.54%
60 päeva$ -0.0000250503-99.36%
90 päeva$ 0--

Mis on Dumpling (DUMP)

This meme token is all about dumplings — a fun and lighthearted crypto project dedicated to fans of everyone’s favorite comfort food. Whether you love your dumplings steamed, fried, boiled, or baked, this token brings together dumpling enthusiasts from all over the world. Expect hilarious memes, tasty vibes, exciting giveaways, and a welcoming community. Join the dumpling revolution and savor the flavor of crypto gains today!

Dumpling hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dumpling (DUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dumpling (DUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dumpling nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dumpling hinna ennustust kohe!

DUMP kohalike valuutade suhtes

Dumpling (DUMP) tokenoomika

Dumpling (DUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dumpling (DUMP) kohta

Kui palju on Dumpling (DUMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas DUMP hind USD on 0.00002521 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DUMP/USD hind?
Praegune hind DUMP/USD on $ 0.00002521. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dumpling turukapitalisatsioon?
DUMP turukapitalisatsioon on $ 15.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DUMP ringlev varu?
DUMP ringlev varu on 611.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUMP (ATH) hind?
DUMP saavutab ATH hinna summas 0.01561927 USD.
Mis oli kõigi aegade DUMP madalaim (ATL) hind?
DUMP nägi ATL hinda summas 0.00001193 USD.
Milline on DUMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DUMP kauplemismaht on -- USD.
Kas DUMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
DUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUMP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.