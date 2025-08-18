Rohkem infot DUELFI

DUELFI Hinnainfo

DUELFI Valge raamat

DUELFI Ametlik veebisait

DUELFI Tokenoomika

DUELFI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DuelFi logo

DuelFi hind (DUELFI)

Loendis mitteolevad

1 DUELFI/USD reaalajas hind:

--
----
-2.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DuelFi (DUELFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:34:42 (UTC+8)

DuelFi (DUELFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.85%

-35.54%

-35.54%

DuelFi (DUELFI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DUELFI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUELFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DUELFI muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.85% 24 tunni vältel -35.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DuelFi (DUELFI) – turuteave

$ 18.30K
$ 18.30K$ 18.30K

--
----

$ 18.30K
$ 18.30K$ 18.30K

999.95M
999.95M 999.95M

999,949,129.6842353
999,949,129.6842353 999,949,129.6842353

DuelFi praegune turukapitalisatsioon on $ 18.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DUELFI ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999949129.6842353. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.30K.

DuelFi (DUELFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DuelFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DuelFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DuelFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DuelFi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.85%
30 päeva$ 0-49.34%
60 päeva$ 0-62.18%
90 päeva$ 0--

Mis on DuelFi (DUELFI)

DuelFi.io is developing a decentralized gaming platform that enables on-chain wagers and trustless, skill-based 1v1 battles. The platform emphasizes transparency, fairness, and security by using blockchain technology to ensure verifiable outcomes. DuelFi supports multiple tokens for gameplay and plans to expand its ecosystem with numerous skill-based games, offering a competitive environment focused on player skill within the Web3 space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DuelFi (DUELFI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

DuelFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on DuelFi (DUELFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DuelFi (DUELFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DuelFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DuelFi hinna ennustust kohe!

DUELFI kohalike valuutade suhtes

DuelFi (DUELFI) tokenoomika

DuelFi (DUELFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUELFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DuelFi (DUELFI) kohta

Kui palju on DuelFi (DUELFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas DUELFI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DUELFI/USD hind?
Praegune hind DUELFI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DuelFi turukapitalisatsioon?
DUELFI turukapitalisatsioon on $ 18.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DUELFI ringlev varu?
DUELFI ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUELFI (ATH) hind?
DUELFI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DUELFI madalaim (ATL) hind?
DUELFI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DUELFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DUELFI kauplemismaht on -- USD.
Kas DUELFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
DUELFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUELFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:34:42 (UTC+8)

DuelFi (DUELFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.