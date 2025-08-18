Rohkem infot DUCKY

DUCKY Hinnainfo

DUCKY Ametlik veebisait

DUCKY Tokenoomika

DUCKY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DuckyDuck logo

DuckyDuck hind (DUCKY)

Loendis mitteolevad

1 DUCKY/USD reaalajas hind:

$0.0001709
$0.0001709$0.0001709
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DuckyDuck (DUCKY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:49:50 (UTC+8)

DuckyDuck (DUCKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.072443
$ 0.072443$ 0.072443

$ 0
$ 0$ 0

+0.88%

-6.54%

+0.60%

+0.60%

DuckyDuck (DUCKY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DUCKY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUCKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.072443 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DUCKY muutunud +0.88% viimase tunni jooksul, -6.54% 24 tunni vältel +0.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DuckyDuck (DUCKY) – turuteave

$ 34.13K
$ 34.13K$ 34.13K

--
----

$ 34.13K
$ 34.13K$ 34.13K

199.72M
199.72M 199.72M

199,724,360.1082469
199,724,360.1082469 199,724,360.1082469

DuckyDuck praegune turukapitalisatsioon on $ 34.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DUCKY ringlev varu on 199.72M, mille koguvaru on 199724360.1082469. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.13K.

DuckyDuck (DUCKY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DuckyDuck ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DuckyDuck ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DuckyDuck ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DuckyDuck ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.54%
30 päeva$ 0-3.15%
60 päeva$ 0+14.86%
90 päeva$ 0--

Mis on DuckyDuck (DUCKY)

MATT FURIE created solana token ducky

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DuckyDuck (DUCKY) allikas

Ametlik veebisait

DuckyDuck hinna ennustus (USD)

Kui palju on DuckyDuck (DUCKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DuckyDuck (DUCKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DuckyDuck nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DuckyDuck hinna ennustust kohe!

DUCKY kohalike valuutade suhtes

DuckyDuck (DUCKY) tokenoomika

DuckyDuck (DUCKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUCKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DuckyDuck (DUCKY) kohta

Kui palju on DuckyDuck (DUCKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas DUCKY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DUCKY/USD hind?
Praegune hind DUCKY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DuckyDuck turukapitalisatsioon?
DUCKY turukapitalisatsioon on $ 34.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DUCKY ringlev varu?
DUCKY ringlev varu on 199.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUCKY (ATH) hind?
DUCKY saavutab ATH hinna summas 0.072443 USD.
Mis oli kõigi aegade DUCKY madalaim (ATL) hind?
DUCKY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DUCKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DUCKY kauplemismaht on -- USD.
Kas DUCKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
DUCKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUCKY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:49:50 (UTC+8)

DuckyDuck (DUCKY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.