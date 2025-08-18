Rohkem infot DCM

Ducky City logo

Ducky City hind (DCM)

Loendis mitteolevad

1 DCM/USD reaalajas hind:

--
----
-7.30%1D
mexc
USD
Ducky City (DCM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:34:33 (UTC+8)

Ducky City (DCM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002374
$ 0.00002374$ 0.00002374
24 h madal
$ 0.00002576
$ 0.00002576$ 0.00002576
24 h kõrge

$ 0.00002374
$ 0.00002374$ 0.00002374

$ 0.00002576
$ 0.00002576$ 0.00002576

$ 0.0027815
$ 0.0027815$ 0.0027815

$ 0.00001065
$ 0.00001065$ 0.00001065

-0.42%

-7.30%

-1.36%

-1.36%

Ducky City (DCM) reaalajas hind on $0.00002388. Viimase 24 tunni jooksul DCM kaubeldud madalaim $ 0.00002374 ja kõrgeim $ 0.00002576 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0027815 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001065.

Lüliajalise tootluse osas on DCM muutunud -0.42% viimase tunni jooksul, -7.30% 24 tunni vältel -1.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ducky City (DCM) – turuteave

$ 82.48K
$ 82.48K$ 82.48K

--
----

$ 131.33K
$ 131.33K$ 131.33K

3.45B
3.45B 3.45B

5,500,000,000.0
5,500,000,000.0 5,500,000,000.0

Ducky City praegune turukapitalisatsioon on $ 82.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DCM ringlev varu on 3.45B, mille koguvaru on 5500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 131.33K.

Ducky City (DCM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ducky City ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ducky City ja USD hinnamuutus $ +0.0000018236.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ducky City ja USD hinnamuutus $ +0.0000112832.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ducky City ja USD hinnamuutus $ +0.00000710701052456446.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.30%
30 päeva$ +0.0000018236+7.64%
60 päeva$ +0.0000112832+47.25%
90 päeva$ +0.00000710701052456446+42.37%

Mis on Ducky City (DCM)

DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more.

Üksuse Ducky City (DCM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Ducky City hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ducky City (DCM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ducky City (DCM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ducky City nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ducky City hinna ennustust kohe!

DCM kohalike valuutade suhtes

Ducky City (DCM) tokenoomika

Ducky City (DCM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ducky City (DCM) kohta

Kui palju on Ducky City (DCM) tänapäeval väärt?
Reaalajas DCM hind USD on 0.00002388 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DCM/USD hind?
Praegune hind DCM/USD on $ 0.00002388. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ducky City turukapitalisatsioon?
DCM turukapitalisatsioon on $ 82.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DCM ringlev varu?
DCM ringlev varu on 3.45B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCM (ATH) hind?
DCM saavutab ATH hinna summas 0.0027815 USD.
Mis oli kõigi aegade DCM madalaim (ATL) hind?
DCM nägi ATL hinda summas 0.00001065 USD.
Milline on DCM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DCM kauplemismaht on -- USD.
Kas DCM sel aastal kõrgemale ka suundub?
DCM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCM hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:34:33 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.