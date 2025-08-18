Mis on Ducky City (DCM)

DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ducky City (DCM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Ducky City hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ducky City (DCM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ducky City (DCM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ducky City nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ducky City hinna ennustust kohe!

DCM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Ducky City (DCM) tokenoomika

Ducky City (DCM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ducky City (DCM) kohta Kui palju on Ducky City (DCM) tänapäeval väärt? Reaalajas DCM hind USD on 0.00002388 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DCM/USD hind? $ 0.00002388 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DCM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ducky City turukapitalisatsioon? DCM turukapitalisatsioon on $ 82.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DCM ringlev varu? DCM ringlev varu on 3.45B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCM (ATH) hind? DCM saavutab ATH hinna summas 0.0027815 USD . Mis oli kõigi aegade DCM madalaim (ATL) hind? DCM nägi ATL hinda summas 0.00001065 USD . Milline on DCM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DCM kauplemismaht on -- USD . Kas DCM sel aastal kõrgemale ka suundub? DCM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCM hinna ennustust

Ducky City (DCM) Olulised valdkonna uudised