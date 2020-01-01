Duck AI (DUCKAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Duck AI (DUCKAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Duck AI (DUCKAI) teave Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network. Ametlik veebisait: https://duckai.ai/ Ostke DUCKAI kohe!

Duck AI (DUCKAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Duck AI (DUCKAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 502.66K $ 502.66K $ 502.66K Koguvaru: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ringlev varu: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 502.66K $ 502.66K $ 502.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03361709 $ 0.03361709 $ 0.03361709 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0005027 $ 0.0005027 $ 0.0005027 Lisateave Duck AI (DUCKAI) hinna kohta

Duck AI (DUCKAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Duck AI (DUCKAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUCKAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUCKAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUCKAI tokeni tokenoomikat, avastage DUCKAI tokeni reaalajas hinda!

DUCKAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUCKAI võiks suunduda? Meie DUCKAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DUCKAI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!