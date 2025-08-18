Mis on dTRINITY USD (DUSD)

dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dTRINITY USD (DUSD) kohta Kui palju on dTRINITY USD (DUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas DUSD hind USD on 0.997778 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DUSD/USD hind? $ 0.997778 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on dTRINITY USD turukapitalisatsioon? DUSD turukapitalisatsioon on $ 2.05M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DUSD ringlev varu? DUSD ringlev varu on 2.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUSD (ATH) hind? DUSD saavutab ATH hinna summas 1.046 USD . Mis oli kõigi aegade DUSD madalaim (ATL) hind? DUSD nägi ATL hinda summas 0.968313 USD . Milline on DUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DUSD kauplemismaht on -- USD . Kas DUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? DUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUSD hinna ennustust

