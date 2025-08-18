Mis on dTRINITY S (DS)

dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dTRINITY S (DS) kohta Kui palju on dTRINITY S (DS) tänapäeval väärt? Reaalajas DS hind USD on 0.312897 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DS/USD hind? $ 0.312897 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on dTRINITY S turukapitalisatsioon? DS turukapitalisatsioon on $ 34.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DS ringlev varu? DS ringlev varu on 111.82K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DS (ATH) hind? DS saavutab ATH hinna summas 0.616788 USD . Mis oli kõigi aegade DS madalaim (ATL) hind? DS nägi ATL hinda summas 0.247415 USD . Milline on DS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DS kauplemismaht on -- USD . Kas DS sel aastal kõrgemale ka suundub? DS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DS hinna ennustust

