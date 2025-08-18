Rohkem infot DS

dTRINITY S hind (DS)

1 DS/USD reaalajas hind:

$0.312897
$0.312897$0.312897
-5.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
dTRINITY S (DS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:49:35 (UTC+8)

dTRINITY S (DS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.307501
$ 0.307501$ 0.307501
24 h madal
$ 0.336499
$ 0.336499$ 0.336499
24 h kõrge

$ 0.307501
$ 0.307501$ 0.307501

$ 0.336499
$ 0.336499$ 0.336499

$ 0.616788
$ 0.616788$ 0.616788

$ 0.247415
$ 0.247415$ 0.247415

+1.69%

-5.73%

+1.41%

+1.41%

dTRINITY S (DS) reaalajas hind on $0.312897. Viimase 24 tunni jooksul DS kaubeldud madalaim $ 0.307501 ja kõrgeim $ 0.336499 näitab aktiivset turu volatiivsust. DSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.616788 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.247415.

Lüliajalise tootluse osas on DS muutunud +1.69% viimase tunni jooksul, -5.73% 24 tunni vältel +1.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

dTRINITY S (DS) – turuteave

$ 34.99K
$ 34.99K$ 34.99K

--
----

$ 34.99K
$ 34.99K$ 34.99K

111.82K
111.82K 111.82K

111,822.7994803253
111,822.7994803253 111,822.7994803253

dTRINITY S praegune turukapitalisatsioon on $ 34.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DS ringlev varu on 111.82K, mille koguvaru on 111822.7994803253. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.99K.

dTRINITY S (DS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse dTRINITY S ja USD hinnamuutus $ -0.0190233801926195.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse dTRINITY S ja USD hinnamuutus $ -0.0469478794.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse dTRINITY S ja USD hinnamuutus $ -0.0067137057.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse dTRINITY S ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0190233801926195-5.73%
30 päeva$ -0.0469478794-15.00%
60 päeva$ -0.0067137057-2.14%
90 päeva$ 0--

Mis on dTRINITY S (DS)

dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse dTRINITY S (DS) allikas

Ametlik veebisait

dTRINITY S hinna ennustus (USD)

Kui palju on dTRINITY S (DS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dTRINITY S (DS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dTRINITY S nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake dTRINITY S hinna ennustust kohe!

dTRINITY S (DS) tokenoomika

dTRINITY S (DS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dTRINITY S (DS) kohta

Kui palju on dTRINITY S (DS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DS hind USD on 0.312897 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DS/USD hind?
Praegune hind DS/USD on $ 0.312897. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on dTRINITY S turukapitalisatsioon?
DS turukapitalisatsioon on $ 34.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DS ringlev varu?
DS ringlev varu on 111.82K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DS (ATH) hind?
DS saavutab ATH hinna summas 0.616788 USD.
Mis oli kõigi aegade DS madalaim (ATL) hind?
DS nägi ATL hinda summas 0.247415 USD.
Milline on DS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DS kauplemismaht on -- USD.
Kas DS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:49:35 (UTC+8)

dTRINITY S (DS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.