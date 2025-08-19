Rohkem infot DSC

DSC hind (DSC)

1 DSC/USD reaalajas hind:

$0.00129261
$0.00129261$0.00129261
0.00%1D
USD
DSC (DSC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 03:10:17 (UTC+8)

DSC (DSC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00129201
$ 0.00129201$ 0.00129201
24 h madal
$ 0.00130579
$ 0.00130579$ 0.00130579
24 h kõrge

$ 0.00129201
$ 0.00129201$ 0.00129201

$ 0.00130579
$ 0.00130579$ 0.00130579

$ 0.072098
$ 0.072098$ 0.072098

$ 0.00129201
$ 0.00129201$ 0.00129201

-0.01%

+0.05%

-4.24%

-4.24%

DSC (DSC) reaalajas hind on $0.00129261. Viimase 24 tunni jooksul DSC kaubeldud madalaim $ 0.00129201 ja kõrgeim $ 0.00130579 näitab aktiivset turu volatiivsust. DSCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.072098 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00129201.

Lüliajalise tootluse osas on DSC muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -4.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DSC (DSC) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 12.93M
$ 12.93M$ 12.93M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

DSC praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DSC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.93M.

DSC (DSC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DSC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DSC ja USD hinnamuutus $ -0.0002739573.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DSC ja USD hinnamuutus $ -0.0004584621.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DSC ja USD hinnamuutus $ -0.00076084929607722.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.05%
30 päeva$ -0.0002739573-21.19%
60 päeva$ -0.0004584621-35.46%
90 päeva$ -0.00076084929607722-37.05%

Mis on DSC (DSC)

Distributed Super Computing (DSC) is a distributed AI computing power service platform, dedicated to connecting global users' distributed computing resources to support innovation and application in artificial intelligence technology. DSC provides efficient access to and utilization of global computing resources through its unique decentralized structure, offering scheduling and distribution of computing power resources and motivating users and products.

Üksuse DSC (DSC) allikas

Ametlik veebisait

DSC hinna ennustus (USD)

Kui palju on DSC (DSC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DSC (DSC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DSC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DSC kohalike valuutade suhtes

DSC (DSC) tokenoomika

DSC (DSC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DSC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DSC (DSC) kohta

Kui palju on DSC (DSC) tänapäeval väärt?
Reaalajas DSC hind USD on 0.00129261 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DSC/USD hind?
Praegune hind DSC/USD on $ 0.00129261. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DSC turukapitalisatsioon?
DSC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DSC ringlev varu?
DSC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DSC (ATH) hind?
DSC saavutab ATH hinna summas 0.072098 USD.
Mis oli kõigi aegade DSC madalaim (ATL) hind?
DSC nägi ATL hinda summas 0.00129201 USD.
Milline on DSC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DSC kauplemismaht on -- USD.
Kas DSC sel aastal kõrgemale ka suundub?
DSC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DSC hinna ennustust.
DSC (DSC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.