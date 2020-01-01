Druid AI (DRU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Druid AI (DRU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Druid AI (DRU) teave We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance. Ametlik veebisait: https://www.druidai.app/ Ostke DRU kohe!

Druid AI (DRU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Druid AI (DRU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.09K $ 34.09K $ 34.09K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.09K $ 34.09K $ 34.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00589734 $ 0.00589734 $ 0.00589734 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Druid AI (DRU) hinna kohta

Druid AI (DRU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Druid AI (DRU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DRU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DRU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DRU tokeni tokenoomikat, avastage DRU tokeni reaalajas hinda!

DRU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DRU võiks suunduda? Meie DRU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DRU tokeni hinna ennustust kohe!

