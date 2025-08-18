Rohkem infot DRU

Druid AI hind (DRU)

1 DRU/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
USD
Druid AI (DRU) reaalajas hinnagraafik
Druid AI (DRU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00589734
$ 0.00589734$ 0.00589734

$ 0
$ 0$ 0

+1.29%

-5.16%

-1.03%

-1.03%

Druid AI (DRU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DRU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DRUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00589734 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DRU muutunud +1.29% viimase tunni jooksul, -5.16% 24 tunni vältel -1.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Druid AI (DRU) – turuteave

$ 34.36K
$ 34.36K$ 34.36K

--
----

$ 34.36K
$ 34.36K$ 34.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Druid AI praegune turukapitalisatsioon on $ 34.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DRU ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.36K.

Druid AI (DRU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Druid AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Druid AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Druid AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Druid AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.16%
30 päeva$ 0+0.22%
60 päeva$ 0+18.81%
90 päeva$ 0--

Mis on Druid AI (DRU)

We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Druid AI (DRU) allikas

Ametlik veebisait

Druid AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Druid AI (DRU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Druid AI (DRU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Druid AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Druid AI hinna ennustust kohe!

DRU kohalike valuutade suhtes

Druid AI (DRU) tokenoomika

Druid AI (DRU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Druid AI (DRU) kohta

Kui palju on Druid AI (DRU) tänapäeval väärt?
Reaalajas DRU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DRU/USD hind?
Praegune hind DRU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Druid AI turukapitalisatsioon?
DRU turukapitalisatsioon on $ 34.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DRU ringlev varu?
DRU ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRU (ATH) hind?
DRU saavutab ATH hinna summas 0.00589734 USD.
Mis oli kõigi aegade DRU madalaim (ATL) hind?
DRU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DRU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DRU kauplemismaht on -- USD.
Kas DRU sel aastal kõrgemale ka suundub?
DRU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.