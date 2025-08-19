Rohkem infot DROPS

Drops hind (DROPS)

1 DROPS/USD reaalajas hind:

$0.00325988
$0.00325988$0.00325988
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Drops (DROPS) reaalajas hinnagraafik
Drops (DROPS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

$ 0.00176384
$ 0.00176384$ 0.00176384

--

--

+7.29%

+7.29%

Drops (DROPS) reaalajas hind on $0.00325988. Viimase 24 tunni jooksul DROPS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DROPSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.54 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00176384.

Lüliajalise tootluse osas on DROPS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.29% viimase 7 päeva jooksul.

Drops (DROPS) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 32.60K
$ 32.60K$ 32.60K

0.00
0.00 0.00

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Drops praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DROPS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.60K.

Drops (DROPS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Drops ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Drops ja USD hinnamuutus $ +0.0006230830.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Drops ja USD hinnamuutus $ +0.0018204402.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Drops ja USD hinnamuutus $ +0.0012773093928246484.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0006230830+19.11%
60 päeva$ +0.0018204402+55.84%
90 päeva$ +0.0012773093928246484+64.43%

Mis on Drops (DROPS)

Drops proposes a decentralized marketplace for the peer to peer buying & selling of liquidity lock ownerships. Liquidity lock ownerships can be purchased using either DROPS or ETH.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Drops (DROPS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Drops hinna ennustus (USD)

Kui palju on Drops (DROPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Drops (DROPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Drops nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Drops hinna ennustust kohe!

DROPS kohalike valuutade suhtes

Drops (DROPS) tokenoomika

Drops (DROPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DROPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Drops (DROPS) kohta

Kui palju on Drops (DROPS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DROPS hind USD on 0.00325988 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DROPS/USD hind?
Praegune hind DROPS/USD on $ 0.00325988. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Drops turukapitalisatsioon?
DROPS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DROPS ringlev varu?
DROPS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DROPS (ATH) hind?
DROPS saavutab ATH hinna summas 1.54 USD.
Mis oli kõigi aegade DROPS madalaim (ATL) hind?
DROPS nägi ATL hinda summas 0.00176384 USD.
Milline on DROPS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DROPS kauplemismaht on -- USD.
Kas DROPS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DROPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DROPS hinna ennustust.
Drops (DROPS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.