Drop Wireless Infrastructure hind (DWIN)
--
-0.29%
-13.50%
-13.50%
Drop Wireless Infrastructure (DWIN) reaalajas hind on $0.01568835. Viimase 24 tunni jooksul DWIN kaubeldud madalaim $ 0.01564769 ja kõrgeim $ 0.01578579 näitab aktiivset turu volatiivsust. DWINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.127457 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00239916.
Lüliajalise tootluse osas on DWIN muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.29% 24 tunni vältel -13.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Drop Wireless Infrastructure praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DWIN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.26M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Drop Wireless Infrastructure ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Drop Wireless Infrastructure ja USD hinnamuutus $ +0.0010243614.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Drop Wireless Infrastructure ja USD hinnamuutus $ +0.0013573952.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Drop Wireless Infrastructure ja USD hinnamuutus $ -0.002681115779510787.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.29%
|30 päeva
|$ +0.0010243614
|+6.53%
|60 päeva
|$ +0.0013573952
|+8.65%
|90 päeva
|$ -0.002681115779510787
|-14.59%
What is the project about? The goal of the project is to establish a platform dedicated to Decentralized Physical Infrastructure. This platform will showcase engaging use case where participants possess a stake in ownership. What makes your project unique? The project offers a variety of communication protocols and hardware technologies, uniting engaging use cases in a comprehensive end-to-end manner. History of your project. The project's origins trace back over a decade, during which several fundamental technologies were crafted for peer-to-peer communications. Over the past few years, the project has directed its efforts towards constructing decentralized IoT networks. What’s next for your project? Having established an initial network deployment comprising more than 1200 units of its wireless nodes across 10 countries, the project is strongly dedicated to formulating engaging use cases that can deliver tangible advantages to the broader public. What can your token be used for? Our token serves as the medium for conducting transactions within a fully automated system-level framework, as well as for facilitating payments within the use case we are introducing. This token enables the extraction of minute values within the system, whether it's in the form of data or services traversing across various layers of the system.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Drop Wireless Infrastructure (DWIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Drop Wireless Infrastructure (DWIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Drop Wireless Infrastructure nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Drop Wireless Infrastructure hinna ennustust kohe!
Drop Wireless Infrastructure (DWIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DWIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.