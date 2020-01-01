Drop Staked TIA (DTIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Drop Staked TIA (DTIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Drop Staked TIA (DTIA) teave Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.drop.money/ Ostke DTIA kohe!

Drop Staked TIA (DTIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Drop Staked TIA (DTIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 459.60K $ 459.60K $ 459.60K Koguvaru: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K Ringlev varu: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 459.60K $ 459.60K $ 459.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 15.01 $ 15.01 $ 15.01 Kõigi aegade madalaim: $ 0.468528 $ 0.468528 $ 0.468528 Praegune hind: $ 1.76 $ 1.76 $ 1.76 Lisateave Drop Staked TIA (DTIA) hinna kohta

Drop Staked TIA (DTIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Drop Staked TIA (DTIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DTIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DTIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DTIA tokeni tokenoomikat, avastage DTIA tokeni reaalajas hinda!

DTIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DTIA võiks suunduda? Meie DTIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DTIA tokeni hinna ennustust kohe!

