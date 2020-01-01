Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Drop Staked NTRN (DNTRN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Drop Staked NTRN (DNTRN) teave Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth. Ametlik veebisait: https://www.drop.money/ Ostke DNTRN kohe!

Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Drop Staked NTRN (DNTRN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.44M Koguvaru: $ 145.75M Ringlev varu: $ 145.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.387924 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04165462 Praegune hind: $ 0.089806

Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DNTRN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DNTRN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DNTRN tokeni tokenoomikat, avastage DNTRN tokeni reaalajas hinda!

DNTRN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DNTRN võiks suunduda? Meie DNTRN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DNTRN tokeni hinna ennustust kohe!

