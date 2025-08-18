Rohkem infot DNTRN

Drop Staked NTRN logo

Drop Staked NTRN hind (DNTRN)

Loendis mitteolevad

1 DNTRN/USD reaalajas hind:

$0.091993
$0.091993
-2.20%1D
mexc
USD
Drop Staked NTRN (DNTRN) reaalajas hinnagraafik
Drop Staked NTRN (DNTRN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.085077
$ 0.085077
24 h madal
$ 0.110758
$ 0.110758
24 h kõrge

$ 0.085077
$ 0.085077

$ 0.110758
$ 0.110758

$ 0.387924
$ 0.387924

$ 0.04165462
$ 0.04165462

-1.98%

-2.45%

-2.71%

-2.71%

Drop Staked NTRN (DNTRN) reaalajas hind on $0.091768. Viimase 24 tunni jooksul DNTRN kaubeldud madalaim $ 0.085077 ja kõrgeim $ 0.110758 näitab aktiivset turu volatiivsust. DNTRNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.387924 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04165462.

Lüliajalise tootluse osas on DNTRN muutunud -1.98% viimase tunni jooksul, -2.45% 24 tunni vältel -2.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Drop Staked NTRN (DNTRN) – turuteave

$ 13.38M
$ 13.38M

--
--

$ 13.38M
$ 13.38M

145.75M
145.75M

145,749,958.0
145,749,958.0

Drop Staked NTRN praegune turukapitalisatsioon on $ 13.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DNTRN ringlev varu on 145.75M, mille koguvaru on 145749958.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.38M.

Drop Staked NTRN (DNTRN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Drop Staked NTRN ja USD hinnamuutus $ -0.00231206288022753.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Drop Staked NTRN ja USD hinnamuutus $ -0.0140898568.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Drop Staked NTRN ja USD hinnamuutus $ -0.0019815464.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Drop Staked NTRN ja USD hinnamuutus $ -0.03421567304806585.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00231206288022753-2.45%
30 päeva$ -0.0140898568-15.35%
60 päeva$ -0.0019815464-2.15%
90 päeva$ -0.03421567304806585-27.15%

Mis on Drop Staked NTRN (DNTRN)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Drop Staked NTRN (DNTRN) allikas

Ametlik veebisait

Drop Staked NTRN hinna ennustus (USD)

Kui palju on Drop Staked NTRN (DNTRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Drop Staked NTRN (DNTRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Drop Staked NTRN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Drop Staked NTRN hinna ennustust kohe!

DNTRN kohalike valuutade suhtes

Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenoomika

Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DNTRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Drop Staked NTRN (DNTRN) kohta

Kui palju on Drop Staked NTRN (DNTRN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DNTRN hind USD on 0.091768 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DNTRN/USD hind?
Praegune hind DNTRN/USD on $ 0.091768. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Drop Staked NTRN turukapitalisatsioon?
DNTRN turukapitalisatsioon on $ 13.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DNTRN ringlev varu?
DNTRN ringlev varu on 145.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DNTRN (ATH) hind?
DNTRN saavutab ATH hinna summas 0.387924 USD.
Mis oli kõigi aegade DNTRN madalaim (ATL) hind?
DNTRN nägi ATL hinda summas 0.04165462 USD.
Milline on DNTRN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DNTRN kauplemismaht on -- USD.
Kas DNTRN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DNTRN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DNTRN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.