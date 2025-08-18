Mis on Drop Staked NTRN (DNTRN)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.

Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenoomika

Drop Staked NTRN (DNTRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DNTRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Drop Staked NTRN (DNTRN) kohta Kui palju on Drop Staked NTRN (DNTRN) tänapäeval väärt? Reaalajas DNTRN hind USD on 0.091768 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DNTRN/USD hind? $ 0.091768 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DNTRN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Drop Staked NTRN turukapitalisatsioon? DNTRN turukapitalisatsioon on $ 13.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DNTRN ringlev varu? DNTRN ringlev varu on 145.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DNTRN (ATH) hind? DNTRN saavutab ATH hinna summas 0.387924 USD . Mis oli kõigi aegade DNTRN madalaim (ATL) hind? DNTRN nägi ATL hinda summas 0.04165462 USD . Milline on DNTRN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DNTRN kauplemismaht on -- USD . Kas DNTRN sel aastal kõrgemale ka suundub? DNTRN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DNTRN hinna ennustust

