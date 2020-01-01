Drop Staked ATOM (DATOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Drop Staked ATOM (DATOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Drop Staked ATOM (DATOM) teave Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period. Ametlik veebisait: https://www.drop.money/

Drop Staked ATOM (DATOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Drop Staked ATOM (DATOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.93M $ 8.93M $ 8.93M Koguvaru: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Ringlev varu: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.93M $ 8.93M $ 8.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 12.0 $ 12.0 $ 12.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0.438175 $ 0.438175 $ 0.438175 Praegune hind: $ 5.12 $ 5.12 $ 5.12 Lisateave Drop Staked ATOM (DATOM) hinna kohta

Drop Staked ATOM (DATOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Drop Staked ATOM (DATOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DATOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DATOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DATOM tokeni tokenoomikat, avastage DATOM tokeni reaalajas hinda!

