Mis on Drop Staked ATOM (DATOM)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.

Drop Staked ATOM (DATOM) tokenoomika

Drop Staked ATOM (DATOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DATOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Drop Staked ATOM (DATOM) kohta Kui palju on Drop Staked ATOM (DATOM) tänapäeval väärt? Reaalajas DATOM hind USD on 5.28 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DATOM/USD hind? $ 5.28 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DATOM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Drop Staked ATOM turukapitalisatsioon? DATOM turukapitalisatsioon on $ 9.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DATOM ringlev varu? DATOM ringlev varu on 1.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DATOM (ATH) hind? DATOM saavutab ATH hinna summas 12.0 USD . Mis oli kõigi aegade DATOM madalaim (ATL) hind? DATOM nägi ATL hinda summas 0.438175 USD . Milline on DATOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DATOM kauplemismaht on -- USD . Kas DATOM sel aastal kõrgemale ka suundub? DATOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DATOM hinna ennustust

