Drone (DRONE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Drone (DRONE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Drone (DRONE) teave DRONE is a Farcaster memecoin launched using /fairlaunch Its purpose is to go up only. LP Locked by WAGMI 🔥 10% of Tokens BURNT 🔥 Ametlik veebisait: https://warpcast.com/~/channel/drone Ostke DRONE kohe!

Drone (DRONE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Drone (DRONE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.98K $ 34.98K $ 34.98K Koguvaru: $ 885.00M $ 885.00M $ 885.00M Ringlev varu: $ 885.00M $ 885.00M $ 885.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.98K $ 34.98K $ 34.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00108074 $ 0.00108074 $ 0.00108074 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Drone (DRONE) hinna kohta

Drone (DRONE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Drone (DRONE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DRONE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DRONE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DRONE tokeni tokenoomikat, avastage DRONE tokeni reaalajas hinda!

DRONE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DRONE võiks suunduda? Meie DRONE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DRONE tokeni hinna ennustust kohe!

