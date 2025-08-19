Mis on Droid (DROID)

Droid is the community token powering Nakamoto_1, humanity's first-ever interplanetary treasure hunt to the Moon's unexplored south pole. Created for crypto enthusiasts and lunar pioneers alike, Droid fuels exploration, discovery, and rewards. Droid is naturally deflationary as liquidity pool proceeds go directly to the treasure chest on the Moon. It represents a historic leap, merging blockchain innovation with real-world adventure, marking a bold new chapter for space-bound communities. Droid was born out of Nakamoto_1's successful NFT drop where 24,000 NFTs were sold in 1 day.

Droid (DROID) tokenoomika

Droid (DROID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DROID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Droid (DROID) kohta Kui palju on Droid (DROID) tänapäeval väärt? Reaalajas DROID hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DROID/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DROID/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Droid turukapitalisatsioon? DROID turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DROID ringlev varu? DROID ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DROID (ATH) hind? DROID saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DROID madalaim (ATL) hind? DROID nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DROID kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DROID kauplemismaht on -- USD . Kas DROID sel aastal kõrgemale ka suundub? DROID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DROID hinna ennustust

