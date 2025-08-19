Mis on Drip Network (DRIP)

DRIP can be deposited into the Faucet Contract to provide a consistent 1% daily return (up to 365% of initial principal amount) for participation over time. Income comes from 10% taxes on exchanges and referrals. A reservoir is also available to provide wBNB rewards. DRIP is the only deflationary daily ROI token that pays stakers and referrers from a tax on transactions and not through inflation.

Drip Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Drip Network (DRIP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Drip Network (DRIP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Drip Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Drip Network (DRIP) tokenoomika

Drip Network (DRIP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRIP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Drip Network (DRIP) kohta Kui palju on Drip Network (DRIP) tänapäeval väärt? Reaalajas DRIP hind USD on 0.00160552 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DRIP/USD hind? $ 0.00160552 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DRIP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Drip Network turukapitalisatsioon? DRIP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DRIP ringlev varu? DRIP ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRIP (ATH) hind? DRIP saavutab ATH hinna summas 173.86 USD . Mis oli kõigi aegade DRIP madalaim (ATL) hind? DRIP nägi ATL hinda summas 0.00128302 USD . Milline on DRIP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DRIP kauplemismaht on -- USD . Kas DRIP sel aastal kõrgemale ka suundub? DRIP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRIP hinna ennustust

