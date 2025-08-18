Mis on DRIL (DRIL)

Dril combines the community-driven dynamics of platforms like Reddit and 4chan with tokenized incentives. 4chan is known for the anonymity and privacy it offers its users, while Reddit runs on a karma-based approach that appreciates users who contribute value to its community. Dril takes the best of both into DeFi—building a platform that provides the privacy degens need and rewarding their contributions with crypto, based on a point-based reward system.

DRIL (DRIL) Valge raamat Ametlik veebisait

DRIL hinna ennustus (USD)

Kui palju on DRIL (DRIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DRIL (DRIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

DRIL kohalike valuutade suhtes

DRIL (DRIL) tokenoomika

DRIL (DRIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DRIL (DRIL) kohta Kui palju on DRIL (DRIL) tänapäeval väärt? Reaalajas DRIL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DRIL/USD hind? $ 0 . Milline on DRIL turukapitalisatsioon? DRIL turukapitalisatsioon on $ 7.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DRIL ringlev varu? DRIL ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRIL (ATH) hind? DRIL saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DRIL madalaim (ATL) hind? DRIL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DRIL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DRIL kauplemismaht on -- USD . Kas DRIL sel aastal kõrgemale ka suundub? DRIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

