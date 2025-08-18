Rohkem infot DRIFTY

Driftin Cat hind (DRIFTY)

Loendis mitteolevad

1 DRIFTY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Driftin Cat (DRIFTY) reaalajas hinnagraafik
Driftin Cat (DRIFTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010724
$ 0.0010724$ 0.0010724

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+4.48%

+4.48%

Driftin Cat (DRIFTY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DRIFTY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DRIFTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0010724 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DRIFTY muutunud -- viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +4.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Driftin Cat (DRIFTY) – turuteave

$ 16.17K
$ 16.17K$ 16.17K

--
----

$ 16.17K
$ 16.17K$ 16.17K

999.02M
999.02M 999.02M

999,018,498.5
999,018,498.5 999,018,498.5

Driftin Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 16.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DRIFTY ringlev varu on 999.02M, mille koguvaru on 999018498.5. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.17K.

Driftin Cat (DRIFTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Driftin Cat ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Driftin Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Driftin Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Driftin Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ 0-1.79%
60 päeva$ 0+13.09%
90 päeva$ 0--

Mis on Driftin Cat (DRIFTY)

The cat literally drifts. The only meme coin on Solana with reckless driving included for free.

Driftin Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Driftin Cat (DRIFTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Driftin Cat (DRIFTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Driftin Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Driftin Cat hinna ennustust kohe!

DRIFTY kohalike valuutade suhtes

Driftin Cat (DRIFTY) tokenoomika

Driftin Cat (DRIFTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRIFTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Driftin Cat (DRIFTY) kohta

Kui palju on Driftin Cat (DRIFTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas DRIFTY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DRIFTY/USD hind?
Praegune hind DRIFTY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Driftin Cat turukapitalisatsioon?
DRIFTY turukapitalisatsioon on $ 16.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DRIFTY ringlev varu?
DRIFTY ringlev varu on 999.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRIFTY (ATH) hind?
DRIFTY saavutab ATH hinna summas 0.0010724 USD.
Mis oli kõigi aegade DRIFTY madalaim (ATL) hind?
DRIFTY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DRIFTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DRIFTY kauplemismaht on -- USD.
Kas DRIFTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
DRIFTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRIFTY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.