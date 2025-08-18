Rohkem infot DSOL

Drift Staked SOL logo

Drift Staked SOL hind (DSOL)

Loendis mitteolevad

1 DSOL/USD reaalajas hind:

$209.24
$209.24$209.24
-3.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Drift Staked SOL (DSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:15:43 (UTC+8)

Drift Staked SOL (DSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 209.24
$ 209.24$ 209.24
24 h madal
$ 221.41
$ 221.41$ 221.41
24 h kõrge

$ 209.24
$ 209.24$ 209.24

$ 221.41
$ 221.41$ 221.41

$ 311.34
$ 311.34$ 311.34

$ 107.06
$ 107.06$ 107.06

-1.17%

-3.58%

+0.48%

+0.48%

Drift Staked SOL (DSOL) reaalajas hind on $209.22. Viimase 24 tunni jooksul DSOL kaubeldud madalaim $ 209.24 ja kõrgeim $ 221.41 näitab aktiivset turu volatiivsust. DSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 311.34 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 107.06.

Lüliajalise tootluse osas on DSOL muutunud -1.17% viimase tunni jooksul, -3.58% 24 tunni vältel +0.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Drift Staked SOL (DSOL) – turuteave

$ 317.15M
$ 317.15M$ 317.15M

--
----

$ 317.15M
$ 317.15M$ 317.15M

1.51M
1.51M 1.51M

1,513,203.106561848
1,513,203.106561848 1,513,203.106561848

Drift Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 317.15M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DSOL ringlev varu on 1.51M, mille koguvaru on 1513203.106561848. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 317.15M.

Drift Staked SOL (DSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Drift Staked SOL ja USD hinnamuutus $ -7.7805653169071.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Drift Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +9.7444633440.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Drift Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +58.7350628700.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Drift Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +20.97699416025608.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -7.7805653169071-3.58%
30 päeva$ +9.7444633440+4.66%
60 päeva$ +58.7350628700+28.07%
90 päeva$ +20.97699416025608+11.14%

Mis on Drift Staked SOL (DSOL)

Üksuse Drift Staked SOL (DSOL) allikas

Ametlik veebisait

Drift Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Drift Staked SOL (DSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Drift Staked SOL (DSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Drift Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Drift Staked SOL hinna ennustust kohe!

DSOL kohalike valuutade suhtes

Drift Staked SOL (DSOL) tokenoomika

Drift Staked SOL (DSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Drift Staked SOL (DSOL) kohta

Kui palju on Drift Staked SOL (DSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas DSOL hind USD on 209.22 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DSOL/USD hind?
Praegune hind DSOL/USD on $ 209.22. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Drift Staked SOL turukapitalisatsioon?
DSOL turukapitalisatsioon on $ 317.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DSOL ringlev varu?
DSOL ringlev varu on 1.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DSOL (ATH) hind?
DSOL saavutab ATH hinna summas 311.34 USD.
Mis oli kõigi aegade DSOL madalaim (ATL) hind?
DSOL nägi ATL hinda summas 107.06 USD.
Milline on DSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas DSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
DSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DSOL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.