Drep (DREP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Drep (DREP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Drep (DREP) teave Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization

Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering

Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency

Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition Ametlik veebisait: https://www.drep.org Ostke DREP kohe!

Drep (DREP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Drep (DREP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 128.26K $ 128.26K $ 128.26K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 223.43K $ 223.43K $ 223.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.98 $ 3.98 $ 3.98 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00223429 $ 0.00223429 $ 0.00223429 Lisateave Drep (DREP) hinna kohta

Drep (DREP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Drep (DREP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DREP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DREP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DREP tokeni tokenoomikat, avastage DREP tokeni reaalajas hinda!

DREP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DREP võiks suunduda? Meie DREP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DREP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!