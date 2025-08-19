Rohkem infot DV

DV Hinnainfo

DV Ametlik veebisait

DV Tokenoomika

DV Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Dreamverse logo

Dreamverse hind (DV)

Loendis mitteolevad

1 DV/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Dreamverse (DV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:09:27 (UTC+8)

Dreamverse (DV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.062501
$ 0.062501$ 0.062501

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

-92.81%

-92.81%

Dreamverse (DV) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.062501 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DV muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel -92.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dreamverse (DV) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 588.27
$ 588.27$ 588.27

0.00
0.00 0.00

2,100,000,000.0
2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Dreamverse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DV ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 588.27.

Dreamverse (DV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dreamverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dreamverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dreamverse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dreamverse ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ 0-94.27%
60 päeva$ 0-94.35%
90 päeva$ 0--

Mis on Dreamverse (DV)

Dreamverse is a highly realistic and refined virtual world that restores many stars, top IP worlds such as film and television, animation and games and the real world. Dreamverse is committed to creating a meta universe with high fidelity, refinement, strong visual impact and immersive strong experience. Users can sell, build, share, participate and interact with others to obtain the same sense of existence and experience as in reality. All participants will immerse themselves and jointly create a new world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dreamverse (DV) allikas

Ametlik veebisait

Dreamverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dreamverse (DV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dreamverse (DV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dreamverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dreamverse hinna ennustust kohe!

DV kohalike valuutade suhtes

Dreamverse (DV) tokenoomika

Dreamverse (DV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dreamverse (DV) kohta

Kui palju on Dreamverse (DV) tänapäeval väärt?
Reaalajas DV hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DV/USD hind?
Praegune hind DV/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dreamverse turukapitalisatsioon?
DV turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DV ringlev varu?
DV ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DV (ATH) hind?
DV saavutab ATH hinna summas 0.062501 USD.
Mis oli kõigi aegade DV madalaim (ATL) hind?
DV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DV kauplemismaht on -- USD.
Kas DV sel aastal kõrgemale ka suundub?
DV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 03:09:27 (UTC+8)

Dreamverse (DV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.