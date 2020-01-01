Dream machine ($DREAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dream machine ($DREAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dream machine ($DREAM) teave Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it. Ametlik veebisait: https://dream-machine.xyz/ Ostke $DREAM kohe!

Dream machine ($DREAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dream machine ($DREAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.47K $ 12.47K $ 12.47K Koguvaru: $ 298.54M $ 298.54M $ 298.54M Ringlev varu: $ 194.21M $ 194.21M $ 194.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.17K $ 19.17K $ 19.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00554032 $ 0.00554032 $ 0.00554032 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00004609 $ 0.00004609 $ 0.00004609 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Dream machine ($DREAM) hinna kohta

Dream machine ($DREAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dream machine ($DREAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $DREAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $DREAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $DREAM tokeni tokenoomikat, avastage $DREAM tokeni reaalajas hinda!

$DREAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $DREAM võiks suunduda? Meie $DREAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $DREAM tokeni hinna ennustust kohe!

