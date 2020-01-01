DREAM by Virtuals (DREAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DREAM by Virtuals (DREAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM). Ametlik veebisait: https://www.deckardsdreams.net/

DREAM by Virtuals (DREAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DREAM by Virtuals (DREAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.84K $ 66.84K $ 66.84K Koguvaru: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M Ringlev varu: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 66.84K $ 66.84K $ 66.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00279417 $ 0.00279417 $ 0.00279417 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003229 $ 0.00003229 $ 0.00003229 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DREAM by Virtuals (DREAM) hinna kohta

DREAM by Virtuals (DREAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DREAM by Virtuals (DREAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DREAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DREAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DREAM tokeni tokenoomikat, avastage DREAM tokeni reaalajas hinda!

DREAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DREAM võiks suunduda? Meie DREAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

