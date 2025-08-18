Mis on DREAM by Virtuals (DREAM)

DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).

Üksuse DREAM by Virtuals (DREAM) allikas Ametlik veebisait

DREAM by Virtuals (DREAM) tokenoomika

DREAM by Virtuals (DREAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DREAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DREAM by Virtuals (DREAM) kohta Kui palju on DREAM by Virtuals (DREAM) tänapäeval väärt? Reaalajas DREAM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DREAM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DREAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DREAM by Virtuals turukapitalisatsioon? DREAM turukapitalisatsioon on $ 35.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DREAM ringlev varu? DREAM ringlev varu on 998.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DREAM (ATH) hind? DREAM saavutab ATH hinna summas 0.00279417 USD . Mis oli kõigi aegade DREAM madalaim (ATL) hind? DREAM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DREAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DREAM kauplemismaht on -- USD . Kas DREAM sel aastal kõrgemale ka suundub? DREAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DREAM hinna ennustust

DREAM by Virtuals (DREAM) Olulised valdkonna uudised