DREAM by Virtuals logo

DREAM by Virtuals hind (DREAM)

1 DREAM/USD reaalajas hind:

--
----
-11.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DREAM by Virtuals (DREAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:34:19 (UTC+8)

DREAM by Virtuals (DREAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00279417
$ 0.00279417$ 0.00279417

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-11.17%

-10.53%

-10.53%

DREAM by Virtuals (DREAM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DREAM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DREAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00279417 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DREAM muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -11.17% 24 tunni vältel -10.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DREAM by Virtuals (DREAM) – turuteave

$ 35.75K
$ 35.75K$ 35.75K

--
----

$ 35.75K
$ 35.75K$ 35.75K

998.46M
998.46M 998.46M

998,462,709.1655644
998,462,709.1655644 998,462,709.1655644

DREAM by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 35.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DREAM ringlev varu on 998.46M, mille koguvaru on 998462709.1655644. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.75K.

DREAM by Virtuals (DREAM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DREAM by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DREAM by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DREAM by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DREAM by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-11.17%
30 päeva$ 0-49.81%
60 päeva$ 0-50.28%
90 päeva$ 0--

Mis on DREAM by Virtuals (DREAM)

DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DREAM by Virtuals (DREAM) allikas

Ametlik veebisait

DREAM by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on DREAM by Virtuals (DREAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DREAM by Virtuals (DREAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DREAM by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DREAM by Virtuals hinna ennustust kohe!

DREAM kohalike valuutade suhtes

DREAM by Virtuals (DREAM) tokenoomika

DREAM by Virtuals (DREAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DREAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DREAM by Virtuals (DREAM) kohta

Kui palju on DREAM by Virtuals (DREAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas DREAM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DREAM/USD hind?
Praegune hind DREAM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DREAM by Virtuals turukapitalisatsioon?
DREAM turukapitalisatsioon on $ 35.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DREAM ringlev varu?
DREAM ringlev varu on 998.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DREAM (ATH) hind?
DREAM saavutab ATH hinna summas 0.00279417 USD.
Mis oli kõigi aegade DREAM madalaim (ATL) hind?
DREAM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DREAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DREAM kauplemismaht on -- USD.
Kas DREAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
DREAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DREAM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.