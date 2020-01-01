draiftking (DKING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi draiftking (DKING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

draiftking (DKING) teave Draiftking is an agentic sports betting DAO leveraging CreatorBid's agent ecosystem and Score Vision's computer vision technology. The platform transforms sports betting into mathematical equations through its dual wager system, where investors can stake $DKING to access AI-driven strategies or contribute specialized pools. Revenue flows back to token holders through a transparent DAO structure. Ametlik veebisait: https://www.draiftking.com/ Valge raamat: https://docs.draiftking.com

draiftking (DKING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage draiftking (DKING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.13M $ 15.13M $ 15.13M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.13M $ 15.13M $ 15.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Kõigi aegade madalaim: $ 0.110837 $ 0.110837 $ 0.110837 Praegune hind: $ 0.719861 $ 0.719861 $ 0.719861 Lisateave draiftking (DKING) hinna kohta

draiftking (DKING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud draiftking (DKING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DKING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DKING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DKING tokeni tokenoomikat, avastage DKING tokeni reaalajas hinda!

DKING – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DKING võiks suunduda? Meie DKING hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DKING tokeni hinna ennustust kohe!

