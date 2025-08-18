Mis on draiftking (DKING)

Draiftking is an agentic sports betting DAO leveraging CreatorBid's agent ecosystem and Score Vision's computer vision technology. The platform transforms sports betting into mathematical equations through its dual wager system, where investors can stake $DKING to access AI-driven strategies or contribute specialized pools. Revenue flows back to token holders through a transparent DAO structure.

Üksuse draiftking (DKING) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

draiftking (DKING) tokenoomika

draiftking (DKING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DKING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse draiftking (DKING) kohta Kui palju on draiftking (DKING) tänapäeval väärt? Reaalajas DKING hind USD on 0.663126 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DKING/USD hind? $ 0.663126 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DKING/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on draiftking turukapitalisatsioon? DKING turukapitalisatsioon on $ 14.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DKING ringlev varu? DKING ringlev varu on 21.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DKING (ATH) hind? DKING saavutab ATH hinna summas 1.36 USD . Mis oli kõigi aegade DKING madalaim (ATL) hind? DKING nägi ATL hinda summas 0.110837 USD . Milline on DKING kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DKING kauplemismaht on -- USD . Kas DKING sel aastal kõrgemale ka suundub? DKING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DKING hinna ennustust

