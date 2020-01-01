DragonWifBeard (DWB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DragonWifBeard (DWB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DragonWifBeard (DWB) teave Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard. Ametlik veebisait: https://DragonWifBeard.Pet Ostke DWB kohe!

DragonWifBeard (DWB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DragonWifBeard (DWB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.26K $ 10.26K $ 10.26K Koguvaru: $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M Ringlev varu: $ 999.23M $ 999.23M $ 999.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.26K $ 10.26K $ 10.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0013331 $ 0.0013331 $ 0.0013331 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000952 $ 0.00000952 $ 0.00000952 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DragonWifBeard (DWB) hinna kohta

DragonWifBeard (DWB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DragonWifBeard (DWB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DWB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DWB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DWB tokeni tokenoomikat, avastage DWB tokeni reaalajas hinda!

DWB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DWB võiks suunduda? Meie DWB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DWB tokeni hinna ennustust kohe!

