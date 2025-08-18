Mis on DragonWifBeard (DWB)

Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard.

Ametlik veebisait

DragonWifBeard (DWB) tokenoomika

DragonWifBeard (DWB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DWB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DragonWifBeard (DWB) kohta Kui palju on DragonWifBeard (DWB) tänapäeval väärt? Reaalajas DWB hind USD on 0.00001101 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DWB/USD hind? $ 0.00001101 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DWB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DragonWifBeard turukapitalisatsioon? DWB turukapitalisatsioon on $ 11.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DWB ringlev varu? DWB ringlev varu on 999.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DWB (ATH) hind? DWB saavutab ATH hinna summas 0.0013331 USD . Mis oli kõigi aegade DWB madalaim (ATL) hind? DWB nägi ATL hinda summas 0.00000952 USD . Milline on DWB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DWB kauplemismaht on -- USD . Kas DWB sel aastal kõrgemale ka suundub? DWB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DWB hinna ennustust

