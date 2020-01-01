Dragon Sun (DRGN) tokenoomika
Dragon Sun (DRGN) teave
Dragon Sun ($DRGN) is a Tron-based memecoin that draws on the powerful symbolism of a dragon to represent the fusion of eastern and western political ideologies within the Tron ecosystem. The project aims to create a unique and engaging community by leveraging this cultural and political narrative, offering a fresh and intriguing theme for crypto enthusiasts. As the newest fire-breather in the Tron ecosystem, Dragon Sun is all about bringing people together through a shared interest in mythology and crypto.
Dragon Sun (DRGN) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Dragon Sun (DRGN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Dragon Sun (DRGN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Dragon Sun (DRGN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate DRGN tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
DRGN tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate DRGN tokeni tokenoomikat, avastage DRGN tokeni reaalajas hinda!
DRGN – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu DRGN võiks suunduda? Meie DRGN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
