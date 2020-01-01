Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dragon Crypto Aurum (DCAU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dragon Crypto Aurum (DCAU) teave Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms. Ametlik veebisait: https://dragoncrypto.io/ Ostke DCAU kohe!

Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dragon Crypto Aurum (DCAU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 130.38K $ 130.38K $ 130.38K Koguvaru: $ 154.13K $ 154.13K $ 154.13K Ringlev varu: $ 151.70K $ 151.70K $ 151.70K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 132.47K $ 132.47K $ 132.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 177.5 $ 177.5 $ 177.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.62809 $ 0.62809 $ 0.62809 Praegune hind: $ 0.859461 $ 0.859461 $ 0.859461 Lisateave Dragon Crypto Aurum (DCAU) hinna kohta

Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DCAU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DCAU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DCAU tokeni tokenoomikat, avastage DCAU tokeni reaalajas hinda!

DCAU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DCAU võiks suunduda? Meie DCAU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DCAU tokeni hinna ennustust kohe!

