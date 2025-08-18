Rohkem infot DCAU

Dragon Crypto Aurum hind (DCAU)

1 DCAU/USD reaalajas hind:

$0.858201
$0.858201
-1.70%1D
Dragon Crypto Aurum (DCAU) reaalajas hinnagraafik
Dragon Crypto Aurum (DCAU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.855444
$ 0.855444
24 h madal
$ 0.889998
$ 0.889998
24 h kõrge

$ 0.855444
$ 0.855444

$ 0.889998
$ 0.889998

$ 177.5
$ 177.5

$ 0.62809
$ 0.62809

-0.11%

-1.73%

-1.43%

-1.43%

Dragon Crypto Aurum (DCAU) reaalajas hind on $0.858201. Viimase 24 tunni jooksul DCAU kaubeldud madalaim $ 0.855444 ja kõrgeim $ 0.889998 näitab aktiivset turu volatiivsust. DCAUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 177.5 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.62809.

Lüliajalise tootluse osas on DCAU muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel -1.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) – turuteave

$ 130.19K
$ 130.19K

--
--

$ 132.27K
$ 132.27K

151.70K
151.70K

154,129.88
154,129.88

Dragon Crypto Aurum praegune turukapitalisatsioon on $ 130.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DCAU ringlev varu on 151.70K, mille koguvaru on 154129.88. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 132.27K.

Dragon Crypto Aurum (DCAU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dragon Crypto Aurum ja USD hinnamuutus $ -0.0151755056928848.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dragon Crypto Aurum ja USD hinnamuutus $ -0.0096757013.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dragon Crypto Aurum ja USD hinnamuutus $ +0.0646037406.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dragon Crypto Aurum ja USD hinnamuutus $ +0.0008515456361944.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0151755056928848-1.73%
30 päeva$ -0.0096757013-1.12%
60 päeva$ +0.0646037406+7.53%
90 päeva$ +0.0008515456361944+0.10%

Mis on Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

Ametlik veebisait

Dragon Crypto Aurum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dragon Crypto Aurum (DCAU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dragon Crypto Aurum (DCAU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dragon Crypto Aurum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dragon Crypto Aurum hinna ennustust kohe!

DCAU kohalike valuutade suhtes

Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenoomika

Dragon Crypto Aurum (DCAU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DCAU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dragon Crypto Aurum (DCAU) kohta

Kui palju on Dragon Crypto Aurum (DCAU) tänapäeval väärt?
Reaalajas DCAU hind USD on 0.858201 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DCAU/USD hind?
Praegune hind DCAU/USD on $ 0.858201. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dragon Crypto Aurum turukapitalisatsioon?
DCAU turukapitalisatsioon on $ 130.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DCAU ringlev varu?
DCAU ringlev varu on 151.70K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DCAU (ATH) hind?
DCAU saavutab ATH hinna summas 177.5 USD.
Mis oli kõigi aegade DCAU madalaim (ATL) hind?
DCAU nägi ATL hinda summas 0.62809 USD.
Milline on DCAU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DCAU kauplemismaht on -- USD.
Kas DCAU sel aastal kõrgemale ka suundub?
DCAU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DCAU hinna ennustust.
Dragon Crypto Aurum (DCAU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

