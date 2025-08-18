Mis on Draggy CTO (DRAGGY)

Draggy is a memecoin inspired by Matt Furie’s “The Night Rider” book. Draggy, a prominent character who embarks on a journey through a vividly imagined world filled with other magical creatures. Draggy embarks on a quest and encounters various characters along the way who become his friends. They are a frog, a rat, and a bat. Together they become a fierce force and have the courage to face the unknown in the mystical lands. Join us and become a part of our enchanting community!

Üksuse Draggy CTO (DRAGGY) allikas Ametlik veebisait

Draggy CTO (DRAGGY) tokenoomika

Draggy CTO (DRAGGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRAGGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Draggy CTO (DRAGGY) kohta Kui palju on Draggy CTO (DRAGGY) tänapäeval väärt? Reaalajas DRAGGY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DRAGGY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DRAGGY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Draggy CTO turukapitalisatsioon? DRAGGY turukapitalisatsioon on $ 439.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DRAGGY ringlev varu? DRAGGY ringlev varu on 420.69T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRAGGY (ATH) hind? DRAGGY saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DRAGGY madalaim (ATL) hind? DRAGGY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DRAGGY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DRAGGY kauplemismaht on -- USD . Kas DRAGGY sel aastal kõrgemale ka suundub? DRAGGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRAGGY hinna ennustust

