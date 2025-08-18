Mis on Draggin Karma Points (DKP)

Dragginz is a free-to-play, 100% on-chain 3D MMO, funded by the sale of non-game-breaking in-game items and customisations. The player hatches and raises baby Dragginz to accompany them on adventures, harnessing the planet’s latent magic to explore, battle and master Trade Skills such as Alchemy, Gardening and Cooking. Dragginz also provides world-building facilities so that users can 'check out' part of the world to make changes or build entirely new locations. Changes are voted on by the Dragginz team and the community, and successful proposals are integrated into the live Dragginz universe. Dragginz runs and is hosted entirely on the Internet Computer; this includes the back-end data model, all static and dynamic gameplay data, all 3D, 2D audio and other game assets as well as all API endpoints and the Website. There is no Web2 technology employed anywhere in the Dragginz ecosystem. Player authentication is via Internet Identity, which provides a secure, trustless mechanism for authenticating user sessions without needing to collect any personally identifiable information; Dragginz has no sign-up form. Dragginz is a hybrid DAO with centralised creative control and decentralised community control facilitated by our SNS and governed by our native DKP (Draggin Karma Points) token. The community can influence the roadmap, game contents and features by raising and voting on proposals with their DKP. The Dragginz corporate entity is a Swiss-based Foundation (Dragginz Stiftung), which legally enshrines the founding principles that the project is not for profit and exists to promote the development of the Dragginz 3D MMO and its community of players.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Draggin Karma Points (DKP) allikas Ametlik veebisait

Draggin Karma Points hinna ennustus (USD)

Kui palju on Draggin Karma Points (DKP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Draggin Karma Points (DKP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Draggin Karma Points nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Draggin Karma Points hinna ennustust kohe!

DKP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Draggin Karma Points (DKP) tokenoomika

Draggin Karma Points (DKP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DKP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Draggin Karma Points (DKP) kohta Kui palju on Draggin Karma Points (DKP) tänapäeval väärt? Reaalajas DKP hind USD on 0.0013471 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DKP/USD hind? $ 0.0013471 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DKP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Draggin Karma Points turukapitalisatsioon? DKP turukapitalisatsioon on $ 5.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DKP ringlev varu? DKP ringlev varu on 3.99B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DKP (ATH) hind? DKP saavutab ATH hinna summas 0.00516918 USD . Mis oli kõigi aegade DKP madalaim (ATL) hind? DKP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DKP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DKP kauplemismaht on -- USD . Kas DKP sel aastal kõrgemale ka suundub? DKP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DKP hinna ennustust

Draggin Karma Points (DKP) Olulised valdkonna uudised