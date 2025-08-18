Draggin Karma Points hind (DKP)
Draggin Karma Points (DKP) reaalajas hind on $0.0013471. Viimase 24 tunni jooksul DKP kaubeldud madalaim $ 0.00133871 ja kõrgeim $ 0.0014836 näitab aktiivset turu volatiivsust. DKPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00516918 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DKP muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -5.40% 24 tunni vältel -15.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Draggin Karma Points praegune turukapitalisatsioon on $ 5.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DKP ringlev varu on 3.99B, mille koguvaru on 7999999844.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.78M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Draggin Karma Points ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Draggin Karma Points ja USD hinnamuutus $ +0.0000359464.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Draggin Karma Points ja USD hinnamuutus $ +0.0001164584.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Draggin Karma Points ja USD hinnamuutus $ -0.0001439853719930408.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.40%
|30 päeva
|$ +0.0000359464
|+2.67%
|60 päeva
|$ +0.0001164584
|+8.65%
|90 päeva
|$ -0.0001439853719930408
|-9.65%
Dragginz is a free-to-play, 100% on-chain 3D MMO, funded by the sale of non-game-breaking in-game items and customisations. The player hatches and raises baby Dragginz to accompany them on adventures, harnessing the planet’s latent magic to explore, battle and master Trade Skills such as Alchemy, Gardening and Cooking. Dragginz also provides world-building facilities so that users can 'check out' part of the world to make changes or build entirely new locations. Changes are voted on by the Dragginz team and the community, and successful proposals are integrated into the live Dragginz universe. Dragginz runs and is hosted entirely on the Internet Computer; this includes the back-end data model, all static and dynamic gameplay data, all 3D, 2D audio and other game assets as well as all API endpoints and the Website. There is no Web2 technology employed anywhere in the Dragginz ecosystem. Player authentication is via Internet Identity, which provides a secure, trustless mechanism for authenticating user sessions without needing to collect any personally identifiable information; Dragginz has no sign-up form. Dragginz is a hybrid DAO with centralised creative control and decentralised community control facilitated by our SNS and governed by our native DKP (Draggin Karma Points) token. The community can influence the roadmap, game contents and features by raising and voting on proposals with their DKP. The Dragginz corporate entity is a Swiss-based Foundation (Dragginz Stiftung), which legally enshrines the founding principles that the project is not for profit and exists to promote the development of the Dragginz 3D MMO and its community of players.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.