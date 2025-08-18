DPRating hind (RATING)
-0.00%
-2.57%
+11.22%
+11.22%
DPRating (RATING) reaalajas hind on $0.00008531. Viimase 24 tunni jooksul RATING kaubeldud madalaim $ 0.00008447 ja kõrgeim $ 0.00008805 näitab aktiivset turu volatiivsust. RATINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01921056 ja kõigi aegade madalaim hind on $ -0.002511307912531869.
Lüliajalise tootluse osas on RATING muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel +11.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DPRating praegune turukapitalisatsioon on $ 375.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RATING ringlev varu on 4.40B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 853.08K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse DPRating ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DPRating ja USD hinnamuutus $ +0.0000115273.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DPRating ja USD hinnamuutus $ -0.0000045374.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DPRating ja USD hinnamuutus $ +0.00001246697787396335.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.57%
|30 päeva
|$ +0.0000115273
|+13.51%
|60 päeva
|$ -0.0000045374
|-5.31%
|90 päeva
|$ +0.00001246697787396335
|+17.11%
DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX).
