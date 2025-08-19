Rohkem infot DPIN

DPIN logo

DPIN hind (DPIN)

Loendis mitteolevad

1 DPIN/USD reaalajas hind:

$3
$3$3
+0.70%1D
mexc
USD
DPIN (DPIN) reaalajas hinnagraafik
DPIN (DPIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.9
$ 2.9$ 2.9
24 h madal
$ 3.11
$ 3.11$ 3.11
24 h kõrge

$ 2.9
$ 2.9$ 2.9

$ 3.11
$ 3.11$ 3.11

$ 8.14
$ 8.14$ 8.14

$ 2.61
$ 2.61$ 2.61

-0.29%

+0.77%

-10.98%

-10.98%

DPIN (DPIN) reaalajas hind on $3. Viimase 24 tunni jooksul DPIN kaubeldud madalaim $ 2.9 ja kõrgeim $ 3.11 näitab aktiivset turu volatiivsust. DPINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.14 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.61.

Lüliajalise tootluse osas on DPIN muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, +0.77% 24 tunni vältel -10.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DPIN (DPIN) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 630.92M
$ 630.92M$ 630.92M

0.00
0.00 0.00

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

DPIN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DPIN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 210000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 630.92M.

DPIN (DPIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DPIN ja USD hinnamuutus $ +0.02288871.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DPIN ja USD hinnamuutus $ -0.9938928000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DPIN ja USD hinnamuutus $ -1.5313113000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DPIN ja USD hinnamuutus $ -3.956399992631134.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.02288871+0.77%
30 päeva$ -0.9938928000-33.12%
60 päeva$ -1.5313113000-51.04%
90 päeva$ -3.956399992631134-56.87%

Mis on DPIN (DPIN)

DPIN is a pioneering blockchain-based project that democratizes high-performance computing (HPC) by building a globally accessible, cost-effective, and decentralized GPU computing infrastructure to meet the rising demands of artificial intelligence (AI), cloud gaming, and other HPC-driven industries. Powered by its native token, DPIN facilitates transactions, incentivizes resource sharing with rewards, and enables community governance through staking and voting, fostering a self-sustaining ecosystem enhanced by partnerships with 42DAO, QPIN and Singapore’s Institute of High Performance Computing (IHPC). By bridging the physical and digital worlds, DPIN aims to lead the HPC revolution, offering a transparent and scalable solution that empowers developers, enterprises, and individuals, positioning itself as a trailblazer in the future of decentralized technology and cryptocurrency innovation.

Üksuse DPIN (DPIN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

DPIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on DPIN (DPIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DPIN (DPIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DPIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DPIN hinna ennustust kohe!

DPIN kohalike valuutade suhtes

DPIN (DPIN) tokenoomika

DPIN (DPIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DPIN (DPIN) kohta

Kui palju on DPIN (DPIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DPIN hind USD on 3.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DPIN/USD hind?
Praegune hind DPIN/USD on $ 3.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DPIN turukapitalisatsioon?
DPIN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DPIN ringlev varu?
DPIN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DPIN (ATH) hind?
DPIN saavutab ATH hinna summas 8.14 USD.
Mis oli kõigi aegade DPIN madalaim (ATL) hind?
DPIN nägi ATL hinda summas 2.61 USD.
Milline on DPIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DPIN kauplemismaht on -- USD.
Kas DPIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DPIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DPIN hinna ennustust.
