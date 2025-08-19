Rohkem infot DPEX

DPEX logo

DPEX hind (DPEX)

Loendis mitteolevad

1 DPEX/USD reaalajas hind:

--
----
+0.60%1D
mexc
USD
DPEX (DPEX) reaalajas hinnagraafik
DPEX (DPEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00204634
$ 0.00204634$ 0.00204634

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

+0.62%

+0.81%

+0.81%

DPEX (DPEX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DPEX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DPEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00204634 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DPEX muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.62% 24 tunni vältel +0.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DPEX (DPEX) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 17.74K
$ 17.74K$ 17.74K

0.00
0.00 0.00

1,250,000,000.0
1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

DPEX praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DPEX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1250000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.74K.

DPEX (DPEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DPEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DPEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DPEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DPEX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.62%
30 päeva$ 0+1.71%
60 päeva$ 0-35.11%
90 päeva$ 0--

Mis on DPEX (DPEX)

Decentralized Perpetual Exchange. Trade Bitcoin, Ethereum, and other digital currencies with up to 50X leverage from the comfort of your web3 wallet, such as Metamask or Coinbase Wallet - no need for a middleman!

Üksuse DPEX (DPEX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

DPEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on DPEX (DPEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DPEX (DPEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DPEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DPEX hinna ennustust kohe!

DPEX kohalike valuutade suhtes

DPEX (DPEX) tokenoomika

DPEX (DPEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DPEX (DPEX) kohta

Kui palju on DPEX (DPEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas DPEX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DPEX/USD hind?
Praegune hind DPEX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DPEX turukapitalisatsioon?
DPEX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DPEX ringlev varu?
DPEX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DPEX (ATH) hind?
DPEX saavutab ATH hinna summas 0.00204634 USD.
Mis oli kõigi aegade DPEX madalaim (ATL) hind?
DPEX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DPEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DPEX kauplemismaht on -- USD.
Kas DPEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
DPEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DPEX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.