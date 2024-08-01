Dox Squad (DOX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dox Squad (DOX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dox Squad (DOX) teave The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply. Ametlik veebisait: https://doxsquad.meme/ Valge raamat: https://doxsquad.meme/wp-content/uploads/2024/08/Whitepaper.pdf Ostke DOX kohe!

Dox Squad (DOX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dox Squad (DOX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.07K $ 6.07K $ 6.07K Koguvaru: $ 893.09M $ 893.09M $ 893.09M Ringlev varu: $ 893.09M $ 893.09M $ 893.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.07K $ 6.07K $ 6.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Dox Squad (DOX) hinna kohta

Dox Squad (DOX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dox Squad (DOX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOX tokeni tokenoomikat, avastage DOX tokeni reaalajas hinda!

DOX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOX võiks suunduda? Meie DOX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOX tokeni hinna ennustust kohe!

