DOUGHGE hind ($DOH)

1 $DOH/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
DOUGHGE ($DOH) reaalajas hinnagraafik
DOUGHGE ($DOH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00493383
$ 0.00493383$ 0.00493383

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.40%

+4.40%

DOUGHGE ($DOH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $DOH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $DOHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00493383 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $DOH muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOUGHGE ($DOH) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DOUGHGE praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. $DOH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.84K.

DOUGHGE ($DOH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DOUGHGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOUGHGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOUGHGE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOUGHGE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+5.99%
60 päeva$ 0+23.47%
90 päeva$ 0--

Mis on DOUGHGE ($DOH)

DOUGHGE, the degen delight where we’re baking up a storm in the crypto kitchen!

Üksuse DOUGHGE ($DOH) allikas

Ametlik veebisait

DOUGHGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOUGHGE ($DOH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOUGHGE ($DOH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOUGHGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

$DOH kohalike valuutade suhtes

DOUGHGE ($DOH) tokenoomika

DOUGHGE ($DOH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DOH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOUGHGE ($DOH) kohta

Kui palju on DOUGHGE ($DOH) tänapäeval väärt?
Reaalajas $DOH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $DOH/USD hind?
Praegune hind $DOH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOUGHGE turukapitalisatsioon?
$DOH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $DOH ringlev varu?
$DOH ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DOH (ATH) hind?
$DOH saavutab ATH hinna summas 0.00493383 USD.
Mis oli kõigi aegade $DOH madalaim (ATL) hind?
$DOH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $DOH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $DOH kauplemismaht on -- USD.
Kas $DOH sel aastal kõrgemale ka suundub?
$DOH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $DOH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.