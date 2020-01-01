Doug the Duck (DOUG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Doug the Duck (DOUG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Doug the Duck (DOUG) teave Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path! Ametlik veebisait: https://dougtheduck.com/

Doug the Duck (DOUG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Doug the Duck (DOUG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 95.30K $ 95.30K $ 95.30K Koguvaru: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ringlev varu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 95.30K $ 95.30K $ 95.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00551302 $ 0.00551302 $ 0.00551302 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Doug the Duck (DOUG) hinna kohta

Doug the Duck (DOUG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Doug the Duck (DOUG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOUG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOUG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOUG tokeni tokenoomikat, avastage DOUG tokeni reaalajas hinda!

DOUG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOUG võiks suunduda? Meie DOUG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOUG tokeni hinna ennustust kohe!

