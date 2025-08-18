Mis on Doug the Duck (DOUG)

Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path!

Üksuse Doug the Duck (DOUG) allikas Ametlik veebisait

Doug the Duck (DOUG) tokenoomika

Doug the Duck (DOUG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOUG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Doug the Duck (DOUG) kohta Kui palju on Doug the Duck (DOUG) tänapäeval väärt? Reaalajas DOUG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOUG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOUG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Doug the Duck turukapitalisatsioon? DOUG turukapitalisatsioon on $ 101.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOUG ringlev varu? DOUG ringlev varu on 999.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOUG (ATH) hind? DOUG saavutab ATH hinna summas 0.00551302 USD . Mis oli kõigi aegade DOUG madalaim (ATL) hind? DOUG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DOUG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOUG kauplemismaht on -- USD . Kas DOUG sel aastal kõrgemale ka suundub? DOUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOUG hinna ennustust

