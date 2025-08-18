Mis on Doug (DOUG)

DOUG CTO exists to redefine what it means to build a community token. Born from betrayal and abandoned leadership, the project was reclaimed by its holders — not to chase hype, but to create a foundation of trust, transparency, and long-term value. We believe that the future of decentralized finance belongs to those who lock in, not those who sell out. That’s why we’ve secured a significant portion of the total supply, proving our commitment isn’t just talk — it’s on-chain. Our mission is to empower every holder to become a builder, every trade to support progress, and every setback to fuel innovation. Doug CTO is no longer a meme — it’s a movement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Doug (DOUG) allikas Ametlik veebisait

Doug hinna ennustus (USD)

Kui palju on Doug (DOUG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Doug (DOUG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Doug nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Doug hinna ennustust kohe!

DOUG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Doug (DOUG) tokenoomika

Doug (DOUG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOUG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Doug (DOUG) kohta Kui palju on Doug (DOUG) tänapäeval väärt? Reaalajas DOUG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOUG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOUG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Doug turukapitalisatsioon? DOUG turukapitalisatsioon on $ 23.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOUG ringlev varu? DOUG ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOUG (ATH) hind? DOUG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DOUG madalaim (ATL) hind? DOUG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DOUG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOUG kauplemismaht on -- USD . Kas DOUG sel aastal kõrgemale ka suundub? DOUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOUG hinna ennustust

Doug (DOUG) Olulised valdkonna uudised