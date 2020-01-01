DoubleUp (UP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DoubleUp (UP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DoubleUp (UP) teave DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun. Ametlik veebisait: https://www.doubleup.fun/ Ostke UP kohe!

DoubleUp (UP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DoubleUp (UP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.45M $ 10.45M $ 10.45M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 69.70M $ 69.70M $ 69.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Kõigi aegade madalaim: $ 0.241032 $ 0.241032 $ 0.241032 Praegune hind: $ 0.696959 $ 0.696959 $ 0.696959 Lisateave DoubleUp (UP) hinna kohta

DoubleUp (UP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DoubleUp (UP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UP tokeni tokenoomikat, avastage UP tokeni reaalajas hinda!

UP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UP võiks suunduda? Meie UP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UP tokeni hinna ennustust kohe!

