DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun.

DoubleUp (UP) tokenoomika

DoubleUp (UP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DoubleUp (UP) kohta Kui palju on DoubleUp (UP) tänapäeval väärt? Reaalajas UP hind USD on 0.761027 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UP/USD hind? $ 0.761027 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DoubleUp turukapitalisatsioon? UP turukapitalisatsioon on $ 11.42M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UP ringlev varu? UP ringlev varu on 15.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UP (ATH) hind? UP saavutab ATH hinna summas 1.56 USD . Mis oli kõigi aegade UP madalaim (ATL) hind? UP nägi ATL hinda summas 0.241032 USD . Milline on UP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UP kauplemismaht on -- USD . Kas UP sel aastal kõrgemale ka suundub? UP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UP hinna ennustust

