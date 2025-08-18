Rohkem infot Y2K

Dotcom hind (Y2K)

Loendis mitteolevad

1 Y2K/USD reaalajas hind:

$0.00512696
$0.00512696$0.00512696
-9.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Dotcom (Y2K) reaalajas hinnagraafik
Dotcom (Y2K) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00512296
$ 0.00512296
24 h madal
$ 0.00585785
$ 0.00585785
24 h kõrge

$ 0.00512296
$ 0.00512296

$ 0.00585785
$ 0.00585785

$ 0.03458572
$ 0.03458572

$ 0
$ 0

-0.50%

-9.83%

-25.36%

-25.36%

Dotcom (Y2K) reaalajas hind on $0.00512696. Viimase 24 tunni jooksul Y2K kaubeldud madalaim $ 0.00512296 ja kõrgeim $ 0.00585785 näitab aktiivset turu volatiivsust. Y2Kkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03458572 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on Y2K muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -9.83% 24 tunni vältel -25.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dotcom (Y2K) – turuteave

$ 5.12M
$ 5.12M

--
--

$ 5.12M
$ 5.12M

999.60M
999.60M

999,602,287.825367
999,602,287.825367

Dotcom praegune turukapitalisatsioon on $ 5.12M -- 24 tunnise kauplemismahuga. Y2K ringlev varu on 999.60M, mille koguvaru on 999602287.825367. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.12M.

Dotcom (Y2K) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dotcom ja USD hinnamuutus $ -0.000559213562622838.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dotcom ja USD hinnamuutus $ +0.0009686698.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dotcom ja USD hinnamuutus $ +0.0032077086.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dotcom ja USD hinnamuutus $ +0.0025540925377399426.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000559213562622838-9.83%
30 päeva$ +0.0009686698+18.89%
60 päeva$ +0.0032077086+62.57%
90 päeva$ +0.0025540925377399426+99.27%

Mis on Dotcom (Y2K)

Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dotcom (Y2K) allikas

Ametlik veebisait

Dotcom hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dotcom (Y2K) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dotcom (Y2K) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dotcom nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dotcom hinna ennustust kohe!

Y2K kohalike valuutade suhtes

Dotcom (Y2K) tokenoomika

Dotcom (Y2K) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet Y2K tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dotcom (Y2K) kohta

Kui palju on Dotcom (Y2K) tänapäeval väärt?
Reaalajas Y2K hind USD on 0.00512696 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune Y2K/USD hind?
Praegune hind Y2K/USD on $ 0.00512696. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dotcom turukapitalisatsioon?
Y2K turukapitalisatsioon on $ 5.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on Y2K ringlev varu?
Y2K ringlev varu on 999.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim Y2K (ATH) hind?
Y2K saavutab ATH hinna summas 0.03458572 USD.
Mis oli kõigi aegade Y2K madalaim (ATL) hind?
Y2K nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on Y2K kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine Y2K kauplemismaht on -- USD.
Kas Y2K sel aastal kõrgemale ka suundub?
Y2K võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake Y2K hinna ennustust.
