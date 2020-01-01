DOSE (DOSE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOSE (DOSE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOSE (DOSE) teave DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides. Ametlik veebisait: https://www.dosetoken.com/ Ostke DOSE kohe!

DOSE (DOSE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOSE (DOSE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 3.27B $ 3.27B $ 3.27B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.373235 $ 0.373235 $ 0.373235 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00054483 $ 0.00054483 $ 0.00054483 Lisateave DOSE (DOSE) hinna kohta

DOSE (DOSE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOSE (DOSE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOSE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOSE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOSE tokeni tokenoomikat, avastage DOSE tokeni reaalajas hinda!

DOSE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOSE võiks suunduda? Meie DOSE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOSE tokeni hinna ennustust kohe!

